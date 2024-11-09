Школьники из Можайска собрали 35 тысяч рублей для бойцов СВО
В школе № 3 Можайского городского округа объединили ярмарку ко Дню народного единства с благотворительной акцией. Дети собрали для бойцов СВО 35 тысяч рублей.
На благотворительной ярмарке в можайской школе № 3 ребята продавали домашнюю выпечку, сладости и соленья. Их продукцию покупали родители, учителя, сотрудники школы и сами дети. В итоге школьники собрали 35 тысяч рублей.
«Сегодняшнюю помощь отправим в белгородский госпиталь нашим военнослужащим, которые получили ранения. Конкретно сегодня это шприцы, салфетки, бинты, все необходимое для госпиталя. Ребята с большим удовольствием принимают участие в таких акциях», — рассказала советник директора школы № 3 Инна Ушакова.
На фронт ушли и бывшие ученики школы, которые совсем недавно сидели в этих классах за партами. На вырученные деньги дети, учителя и родители закупили все необходимое и подготовили гуманитарный груз к отправке. Особенно бережно ребята укладывали теплые вещи, носки и перчатки.
«Хочется как-то облегчить, помочь, проявить уважение. Я думаю, это очень важно, потому что они чувствуют поддержку, отдачу. Мы пишем письма, делаем открытки, льем окопные свечи», — поделилась ученица 7-го класса Злата Гунько.
В школе такие акции организуют регулярно. В них принимают участие и дети, и взрослые. Они готовят для бойцов трогательные сувениры, плетут маскировочные сети и льют окопные свечи.
«Я жила в Стаханове в Донецкой Народной Республике. Когда Владимир Путин объявил, что началась специальная военная операция, мы переехали. Я хочу помочь военным, чтобы война поскорее закончилась и я вернулась на родину», — рассказала ученица 4-го класса Дарья Мельникова.
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