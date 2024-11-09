Школьники из Можайска собрали 35 тысяч рублей для бойцов СВО

В школе № 3 Можайского городского округа объединили ярмарку ко Дню народного единства с благотворительной акцией. Дети собрали для бойцов СВО 35 тысяч рублей.

На благотворительной ярмарке в можайской школе № 3 ребята продавали домашнюю выпечку, сладости и соленья. Их продукцию покупали родители, учителя, сотрудники школы и сами дети. В итоге школьники собрали 35 тысяч рублей.

«Сегодняшнюю помощь отправим в белгородский госпиталь нашим военнослужащим, которые получили ранения. Конкретно сегодня это шприцы, салфетки, бинты, все необходимое для госпиталя. Ребята с большим удовольствием принимают участие в таких акциях», — рассказала советник директора школы № 3 Инна Ушакова.

На фронт ушли и бывшие ученики школы, которые совсем недавно сидели в этих классах за партами. На вырученные деньги дети, учителя и родители закупили все необходимое и подготовили гуманитарный груз к отправке. Особенно бережно ребята укладывали теплые вещи, носки и перчатки.

«Хочется как-то облегчить, помочь, проявить уважение. Я думаю, это очень важно, потому что они чувствуют поддержку, отдачу. Мы пишем письма, делаем открытки, льем окопные свечи», — поделилась ученица 7-го класса Злата Гунько.