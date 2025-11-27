Школьники из Лыткарина собрали более тонны макулатуры

В округе завершилась масштабная экологическая акция, показавшая пример гражданской активности и заботы о природе. Более 1,2 тонны макулатуры собрали местные школьники в рамках недельной инициативы «V Единстве Za Победу».

Акция объединила сотни юных жителей округа, их родителей и педагогические коллективы. На базе всех образовательных учреждений муниципалитета были организованы пункты приема вторичного сырья, куда школьники приносили ненужную бумагу, картон и отслужившие книги.

«Подобные природоохранные мероприятия давно стали визитной карточкой Лыткарина. С начала 2025 года усилиями лыткаринских школьников было собрано уже более 10 тонн бумажных отходов», — сообщили в администрации округа.

Все средства, вырученные от сдачи вторсырья на переработку, будут направлены на жизненно важные нужды. Они пойдут на приобретение гуманитарной помощи для наших воинских подразделений, а также на поддержку жителей приграничных территорий и новых регионов, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.