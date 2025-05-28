Школьники из Красногорска передали гуманитарную помощь бойцам СВО

Сбор необходимых участникам специальной военной операции вещей организовали ученики гимназии № 6, их родители и педагоги. Благотворительная акция получила символичное название «333» — в артиллерии это неформальная команда «огонь».
Гуманитарную помощь собирали в рамках проекта «Своим от сердца», который существует в гимназии № 6 уже третий год. За это время участники собрали для военнослужащих груз на сумму более 10 миллионов рублей.
«У нас был объявлен сбор. Одной из бригад нужно было несколько единиц мототехники. Мы долго искали варианты. И я подумал, что у меня есть квадроцикл, почему же я не могу его отдать?! Это же правое дело! Это безопасность моей страны, нашей державы», — поделился ученик 11-го класса гимназии Дмитрий Николашин.
В партию вошли средства гигиены, одежда, лекарства и продукты. Вместе с грузом на фронт отправили десятки детских писем, которые передают бойцам лично. Школьники и их родители также изготавливают своими руками окопные свечи.
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