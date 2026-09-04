Школьники из Коломны передадут выращенные овощи участникам СВО

Кабачки, огурцы, свекла, помидоры и сладкий перец выросли на пришкольном огороде Емельяновской школы. Теперь овощи станут основой для домашних заготовок, которые отправят военнослужащим.

Ученики собрали выращенные за лето овощи и корнеплоды, а после завершения работ очистили участок от ботвы, подготовив землю к следующему сезону. Благоприятная погода позволила ребятам провести все работы в комфортных условиях.

Собранные овощи сотрудники учреждения используют для приготовления консервированных заготовок. Из урожая планируют сделать кабачковую икру и борщевую заправку, которые затем отправят в зону специальной военной операции в качестве поддержки российских военнослужащих.

Для школьников работа на огороде уже стала доброй традицией. Каждую весну ребята высаживают овощные культуры, а в течение сезона ухаживают за посадками и следят за тем, как формируется будущий урожай. Осенью результаты их труда становятся частью гуманитарной помощи.

При этом сельскохозяйственные знания школьники получают не только на практике. В Емельяновской школе год назад начал работать агрокласс, где ученики знакомятся с основами растениеводства и другими направлениями сельского хозяйства. Его открыли при поддержке озерского агрохолдинга «ОСП Агро» в рамках федерального проекта «Кадры в АПК».