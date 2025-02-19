Школьники из Химок передали 500 килограммов гуманитарной помощи бойцам СВО

Ученики школ городского округа Химки собрали и передали местным волонтерам посылки с теплыми вещами, продуктами и оберегами для бойцов специальной военной операции. Помощь доставят ко Дню защитника Отечества.

Основную часть груза, около 300 килограммов, подготовили воспитанники лицея № 12. В посылках теплая одежда, продукты, медикаменты, предметы личной гигиены, а также детские письма и рисунки. В сборе участвовали все: от учащихся до педагогов и родителей.

«Участие в сборе принимал весь лицей. Это и педагоги, и дети вместе с родителями. Спасибо каждому неравнодушному жителю России, который вносит свой вклад в одно большое общее дело и участвует в сборах посылок для бойцов!» — отметила исполняющая обязанности директора лицея № 12, муниципальный депутат Юлия Ишкова.

В школе № 8 имени Матвеева собрали еще 150 килограммов гуманитарного груза. Здесь учащиеся подготовили не только вещи первой необходимости, но и смастерили для военнослужащих обереги.

«Ребята сделали обереги в форме сердечек для бойцов. Фигурки сшили сами. К их наполнению тоже подошли ответственно — внутрь вложили кусочки ладана. Его мы вместе с учащимися привезли из поездки в Дивеево», — рассказала директор школы № 8 имени Матвеева, общественница Ольга Игнатьева.

Всю собранную помощь передали местному добровольцу Виктории, которая вместе с командой доставит посылки военнослужащим. Девушка руководит волонтерским движением в Химках, активисты сообщества собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети, изготавливают одежду и подушки. Присоединиться к команде может любой желающий.