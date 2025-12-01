Школьники из Химок написали письма участникам СВО

Накануне завершения Года защитника Отечества в школе № 1 города Химки провели патриотическую акцию. Она была направлена на поддержку участников специальной военной операции.

Ученики вместе с учителями и директором подготовили множество писем со словами поддержки, которые вскоре будут переданы бойцам на передовую.

«Эти письма — проявление глубокой благодарности и гражданской зрелости наших школьников. В каждом слове чувствуется уважение к тем, кто с честью выполняет свой долг. Такие акции воспитывают в ребятах чувство ответственности перед страной и показывают, что подвиг наших защитников не остается незамеченным. Мы уверены, что эти послания придадут бойцам силы и уверенности в правоте своего дела», — поделилась директор школы № 1 Галина Болотова.

Участники мероприятия встретились с приглашенным гостем — майором запаса и членом «Боевого братства» Романом Матвеевым, который поделился с ребятами своим опытом и рассказал о важности поддержки со стороны гражданского населения. После выступления ученикам показали видеообращение одного из участников специальной военной операции, отца одной из учащихся, а также его боевых товарищей, которые выразили благодарность школе за внимание и помощь.