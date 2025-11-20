Школьники из Дмитровского округа передали спецтехнику бойцам СВО

Помощь была собрана по персональному запросу военнослужащего с позывным Camel. Учащиеся школ № 9 и № 10 Дмитрова, а также Деденевской школы организовали благотворительные ярмарки, чтобы собрать средства для закупки необходимых вещей.

На вырученные средства приобрели автономный отопитель, набор инструментов, бензопилу, шуруповерт и гайковерт. Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александра Нечай пояснила, что такие инструменты решают на фронте самые насущные задачи: от обустройства быта и возведения укреплений до ремонта военной техники.

«Ребята проделали огромную работу, и их вклад невозможно переоценить. Это не просто вещи, это реальная помощь, которая действительно необходима нашим бойцам», — сказала Александра Нечай.

Учащиеся также записали видеообращение со словами поддержки для бойца Camel.

Глава округа Михаил Шувалов отметил, что дмитровские школьники подают замечательный пример активной гражданской позиции и искреннего желания помочь. «Когда дети сами, по собственной инициативе, включаются в такую важную работу — это дорогого стоит», — подчеркнул руководитель муниципалитета.