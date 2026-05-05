Школьники из Дмитрова передали гумпомощь бойцам СВО

На базе местного отделения партии «Единая Россия» 1 мая прошла встреча юнармейцев отряда «Гвардия за правду» из Инженерной школы Дмитрова с бойцом специальной военной операции с позывным «Седой» — командиром подразделения БПЛА. Боец рассказал школьникам о службе, фронтовых буднях и работе своего подразделения.

Встречу организовала депутат Совета депутатов Дмитровского округа Александра Нечай. Школьники узнали о новых технологиях, которые сегодня помогают защитникам выполнять боевые задачи. Они смогли задать вопросы, услышать живые ответы и почувствовать себя частью общего дела.

По запросу бойца Инженерная школа собрала и передала необходимый гуманитарный груз. В него вошли четыре печи «Солярогаз», один инверторный генератор, один радиомост, десять баллонов газа и десять упаковок тактических гигиенических салфеток.

«Такие встречи — это живая связь между фронтом и тылом. Ребята не просто помогают материально, они видят настоящих героев. Спасибо организаторам и юнармейцам за неравнодушие», — прокомментировал глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Ранее в Инженерной школе прошла Пасхальная ярмарка, где ученики, учителя и родители собирали средства в помощь бойцам. Вырученные деньги направили на закупку снаряжения — строго по запросу командира подразделения.