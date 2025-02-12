Школьники из Дмитрова изготовили окопные свечи для бойцов СВО

Дмитровская молодежь в очередной раз продемонстрировала свою активную гражданскую позицию, неравнодушие и стремление поддержать тех, кто сегодня защищает нашу Родину. Ученики Подосинковской школы вместе с родителями и учителями организовали акцию по изготовлению окопных свечей, написанию писем, наполненных словами поддержки, и созданию открыток для военнослужащих.

Изготовление окопных свечей уже стало традицией и регулярной акцией, в которой с энтузиазмом участвует молодежь округа. На базе молодежных центров «Семеновский» и «квАРТал» подростки еженедельно изготавливают свечи длительного горения, с помощью которых бойцы могут согреться, разогреть пищу и высушить одежду.

Учителя, ученики и родители Синьковской школы № 1 собрали средства на школьной благотворительной ярмарке и приобрели два внедорожных мотоцикла «Скаут», которые отправлены на фронт. Вместе с мотоциклами ребята отправили продукты питания, медицинские средства, маскировочные сети и теплую одежду.

Не остались в стороне и юные патриоты из юнармейского отряда «Отважный» Каменской школы. Ребята написали более 120 писем с теплыми словами поддержки и искренними пожеланиями для бойцов. Эти письма вскоре отправятся на передовую.

«Мы хотим, чтобы наши бойцы знали: они не одни. Их подвиг ценят, их ждут и поддерживают. Каждое письмо, каждая посылка — это наш способ сказать спасибо за их мужество и самоотверженность», — сообщила заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.