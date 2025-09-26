Школьники из Чехова отправили гуманитарный груз детям Донбасса

Ученики и педагоги средней общеобразовательной школы № 10, которая расположена на улице Уездная в Чехове, присоединились к акции «Помощь детям Донбасса». Она организована волонтерским объединением «Помощь СВО-Чехов».

Мероприятие под названием «Дети-детям» направлено на сбор канцелярских принадлежностей. Неравнодушные школьники, учителя, сотрудники и директор школы сформировали большой гуманитарный груз, который в ближайшее время доставят детям Донбасса.

«Дорогие коллеги, я с большим удовольствием передаю вам привет от всех учеников и преподавателей нашей школы. Уверен, что ваш труд будет высоко оценен, так как мы понимаем в насколько сложных условиях вы находитесь. Если будет необходима какая-либо помощь — обращайтесь, мы всегда постараемся вам помочь», — обратился в видеообращении директор средней образовательной школы № 10 Константин Значков.