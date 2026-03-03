Школьники из Богородского округа изготовили маскировочные сети и талисманы

Ребята из казачьих классов Богородского округа приняли участие в изготовлении маскировочных сетей для бойцов СВО. Мероприятие прошло в клубе «Дети‑волонтеры» Ногинского центра культуры и творчества «Глухово».

Родители присоединились к ребятам. Все вместе, дружно, с энтузиазмом, взрослые и дети взялись за важное дело — плетение маскировочной сети.

Техника плетения изделия несложная, но трудоемкая. Ребята знают, что такие сети помогают военным скрыть от глаз противника технику, инженерные сооружения и места укрытия самих бойцов.

Совместными усилиями удалось значительно продвинуться в изготовлении сети. Несколько метров надежной защиты почти готовы и скоро вместе с другой гуманитарной помощью будут переданы на фронт защитникам Отечества.

Ребята также отправят военнослужащим талисманы «Сердечки для солдата», с частицами ладана внутри. Такие ладанки еще со времен Древней Руси служили оберегом для воинов. Школьники надеются, что эти сердечки напомнят нашим солдатам о доме, где их любят и ждут.