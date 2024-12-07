Школьники Истры берегут память героя СВО Руслана Бакова

В городском округе Истра открыли парту героя в честь Руслана Бакова, который посмертно был награжден орденом Мужества за свои подвиги в зоне специальной военной операции. Руслан, любящий муж и заботливый отец, всегда оставался примером для своих близких и друзей.

Руслан Баков, доброволец, отправился на службу в специальную военную операцию, считая это своим долгом. Он служил в штурмовой роте мотострелковой дивизии и погиб в октябре 2023 года под Харьковом, спасая своего боевого товарища от взрыва снаряда. Его подвиг навсегда останется в памяти тех, кто знал его.

У Руслана осталась жена и трое детей, которых он воспитывал с любовью и прививал им любовь к спорту. Он сам был активным спортсменом, играл в хоккей и был капитаном школьной футбольной команды.

«Он был добрым и жизнерадостным человеком. Все его друзья помнят его как весельчака и отзывчивого человека», — отметила вдова героя Наталья Бакова.

С 1 по 9 класс он учился в школе-интернате села Новопетровское, где его помнят и чтят как настоящего героя. «После окончания школы Руслан приезжал к нам, общался с детьми и делился своими впечатлениями о службе», — рассказала Владлена Рыжкова, директор школы.

В этом году в школе установили парту героя в память о Руслане Бакове. Честь посидеть за ней предоставляется отличникам и тем, кто проявил себя в школьной деятельности. За время существования парты почти 50 учеников смогли прикоснуться к памяти настоящего защитника Родины.

В Истре продолжают помнить подвиг Руслана Бакова и его самоотверженность, которая вдохновляет новое поколение на патриотизм и любовь к Родине.

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