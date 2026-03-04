Школьники и волонтеры Жуковского передали гуманитарную помощь бойцам СВО

Из округа отправили на передовую очередную масштабную партию гуманитарной помощи. Как сообщил глава городского округа Андроник Пак, на этот раз военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции, передано более пяти тонн необходимого груза, собранного благодаря усилиям десятков жителей и организаций.

Эта помощь стала возможной благодаря активному участию различных групп и организаций наукограда. Педагоги и учащиеся школ № 7, № 12 и № 15 внесли свой вклад, собрав необходимые вещи и подготовив личные посылки для бойцов. Представители фонда «Крылья Беркута», группы «Жуковский Десант» и волонтеры «Жуковяза» приложили максимум усилий для комплектации и организации сбора. Свою поддержку оказали и студенты Московского гуманитарного университета, а также множество неравнодушных горожан.

Содержимое пятитонного груза было тщательно отобрано с учетом актуальных потребностей военнослужащих. Среди отправленных предметов: техника и оборудование, экипировка и защита, предметы первой необходимости, а также личные посылки.

Загрузкой коробок в транспортное средство, которое отправится в зону проведения СВО, занимались активисты жуковских отделений «Молодой Гвардии» и «Волонтеров Подмосковья». Их работа позволила оперативно подготовить весь груз к дальнейшей транспортировке.