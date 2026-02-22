Школьники и власти Химок испекли и передали блины бойцам СВО

Кулинарный мастер-класс, приуроченный к Масленице, прошел в школе № 31 в рамках проекта «ПолитКухня» партии «Единая Россия». Угощения отправили военнослужащим, которые проходят лечение в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко.

В мероприятии приняли участие глава округа Инна Федотова, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов, активисты «Молодой гвардии» и учащиеся школы.

Инна Федотова рассказала, что участники надеются: герои почувствуют поддержку, заботу и внимание. Она поблагодарила молодогвардейцев за инициативу, а директора и учеников образовательного заведения — за предоставленную площадку и активное участие.

Николай Томашов отметил, что вместе замесили тесто и испекли гору румяных блинов. По его словам, Масленица — это всегда тепло, семейный уют и сохранение традиций.

Праздничные гулянья продолжатся 22 февраля в парках имени Величко, «Дубки», «Экоберег» и «Подрезково». Гостей ждут народные забавы, концерты и традиционные обряды.