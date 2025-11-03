Школьники и ветераны СВО создали Сад Победы у первой школы в Дубне

Патриотическая акция прошла в Дубне. В ее рамках активисты высадили яблони у образовательного учреждения.

Участие в акции приняли ученики, ветераны спецоперации и матери бойцов, а также представители Ассоциации ветеранов СВО. Сад Победы будет рассказывать о современных героях.

Всего волонтеры высадили 37 яблонь. Это четырехлетние деревья, которые зацветут уже в мае будущего года.

Сейчас на передовой сражаются и защищают Родину два выпускника первой школы. В создании Сада Победы приняли участие все классы, а также родители учеников. Позже здесь установят лавочки и малые архитектурные формы, чтобы организовать уголок отдыха.

«Трогательная патриотическая акция, которая действительно останется в сердцах ее участников! Спасибо всем участникам и создателям Сада Победы!», — сказал глава городского округа Дубны Максим Тихомиров.