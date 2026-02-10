Школьники Фрязина написали письма бойцам СВО

В павильоне администрации их ждала насыщенная программа, направленная на поддержку российских военнослужащих и сохранение исторической памяти. Центральным событием встречи стала лекция-беседа с Ольгой Матыциной — организатором фотопроектов «Жена героя» и «Герои нашего времени». Ольга рассказала детям о том, как зародились эти инициативы и какую моральную поддержку они оказывают семьям тех, кто сегодня отстаивает интересы Родины в зоне специальной военной операции.

«Это мероприятие переросло формат обычной лекции, став настоящим диалогом поколений. Для детей это возможность выразить личную благодарность тем, кто несет службу, а для всех нас — напоминание, что внимание и память жизненно необходимы человеку, особенно когда он находится вдали от близких», — прокомментировали сотрудники администрации Фрязинского лесопарка.

Финальным аккордом поездки стало посещение Аллеи Памяти. В торжественной тишине пятиклассники возложили цветы к мемориалу, почтив память героев.