Школьники Фрязина изготовили подарки для участников СВО

Благотворительная акция в поддержку участников спецоперации прошла в ноябре во Фрязине. Ученики школ подготовили новогодние подарки для военнослужащих.

Инициатором акции стала волонтерская группа «Будь ZдОроV». Поддержало идею управление образования администрации городского округа Фрязино.

Удалось изготовить сотни поздравительных открыток и писем для бойцов. Их направят в зону СВО.

«Проведенная акция демонстрирует единство жителей городского округа Фрязино и их поддержку российских вооруженных сил. Подобные инициативы способствуют патриотическому воспитанию подрастающего поколения и укреплению социальной сплоченности», — отметили в администрации городского округа Фрязино.

Отметим, что отправлять на передовую письма и подарки для защитников Отечества начнут уже с 1 декабря.