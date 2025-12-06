Школьники Дубны подготовили новогодние подарки для бойцов СВО
В Дубне 4 декабря состоялась отправка гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Учащиеся школ округа собрали средства первой необходимости, а также новогодние подарки, которые отправят на линию боевого соприкосновения.
Основной сбор проходил на базе школы № 1. Туда несли гуманитарную помощь не только школьники, но и жители города.
«Это уже стало народной традицией для нашего города, что очень хорошо. Это всегда радость. Это не только посылки с теми вещами, которые мы постоянно собираем и которые помогают ребятам, но это и письма. Такие удивительные письма детей, теплые, нежные. Пускай иногда немножко с ошибками. Но видно, что это от сердца и по-семейному. И это очень важно», — рассказал директор школы № 1 Александр Руденко.
Также приняли участие ученики школ № 5,7,9, гимназии № 11, школы «Возможность» и Совета ветеранов округа. Александр Руденко отметил, что традиция помогать фронту в Дубне известна с 1941 года. Уже тогда дети передавали бойцам посылки с вещами первой необходимости.
«Сбором гуманитарной помощи в нашем городе занимаются с первых дней специальной военной операции. Все — и школьники, и взрослые — объединяются ради единой цели, приближения нашей заветной Победы», — добавил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.