Школьники Дубны подготовили новогодние подарки для бойцов СВО

В Дубне 4 декабря состоялась отправка гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Учащиеся школ округа собрали средства первой необходимости, а также новогодние подарки, которые отправят на линию боевого соприкосновения.

Основной сбор проходил на базе школы № 1. Туда несли гуманитарную помощь не только школьники, но и жители города.

«Это уже стало народной традицией для нашего города, что очень хорошо. Это всегда радость. Это не только посылки с теми вещами, которые мы постоянно собираем и которые помогают ребятам, но это и письма. Такие удивительные письма детей, теплые, нежные. Пускай иногда немножко с ошибками. Но видно, что это от сердца и по-семейному. И это очень важно», — рассказал директор школы № 1 Александр Руденко.