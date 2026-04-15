Школьники Богородского округа собрали продуктовые наборы для бойцов СВО

В Ногинском центре культуры и творчества «Глухово» 13 апреля прошел благотворительный мастер-класс «Мы рядом». Цель мероприятия — поддержать воинов в зоне специальной военной операции и подарить им частичку тепла и заботы.

Учащиеся казачьего класса Центра образования № 21 вместе с родителями и классным руководителем Снежаной Власовой изготовили продуктовые наборы из сушеных овощей. Папа одного из казачат, повар-универсал, объяснял ребятам процесс приготовления, расфасовки и хранения продуктов.

Школьники работали с полной самоотдачей и пониманием важности задачи. Своими руками им удалось собрать и упаковать мясные суповые наборы, овощные наборы, пряную томатно-чесночную приправу, грибные суповые наборы, а также пакетики с сухими молотыми грибами.

Все это будет передано бойцам вместе с очередной гуманитарной миссией. Ребята выразили надежду, что эти добрые дела поддержат боевой дух военных.