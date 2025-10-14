Школьники Богородского округа передали гумпомощь и письма бойцам СВО

Ученики Богородского округа организовали сбор гуманитарной помощи для военнослужащих. Они не только передали письма с теплыми словами, но и собрали необходимые вещи для бойцов.

Искренние пожелания, написанные детьми, стали важной поддержкой для солдат, особенно для тех, кто служит в группировке «Север». Главными инициаторами стали первоклассники Центра образования № 21, которые работали в тандеме с юными казачатами под руководством заместителя атамана Снежаны Власовой.

Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Собранные предметы включали спальные мешки, зимние маск-халаты, маскировочные сети и другие необходимые вещи. Кроме того, ребята передали домашние заготовки, свежие овощи и фрукты. Автомобиль с помощью был наполнен до отказа, что подчеркивает заботу и поддержку школьников.

Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Отметим, учебное заведение регулярно проводит акции для помощи военнослужащим, включая традиционные благотворительные мероприятия. Учащиеся также занимаются плетением маскировочных сетей и создают открытки для раненых, находящихся на лечении.