Школьники Богородского округа изготовили праздничные пряники для бойцов СВО

Ребята присоединились к акции по сбору гуманитарной помощи военнослужащим специальной военной операции в рамках регионального проекта «Доброе дело». Школьники украсили пряники ко Дню Победы.

Обучающиеся седьмых и восьмых классов МЧС Центра образования № 21 приготовили угощения для бойцов под руководством наставника Натальи Волковой. Пряники украсили яркой росписью из глазури, они стали не только символом поддержки, но и хорошим примером того, как можно сочетать творчество и добрые дела.

Школьники передали подарки волонтерскому корпусу Богородского округа для дальнейшей отправки в зону СВО.

Для военнослужащих собрали более полтонны гуманитарного груза. За минувшие две недели участие в сборе приняли десятки жителей Богородского округа.

12 апреля региональной акции «Доброе дело» исполнилось три года, по сей день жители активно в ней участвуют. Проект реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.