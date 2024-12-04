Школьники Балашихи собрали партию гумпомощи для жителей Донбасса

Педагоги, учащиеся и родители школы № 7 в Балашихе активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для специальной военной операции и освобожденных территорий. Член фракции «Единая Россия» Галина Ченцова и ученики школы подготовили новую партию груза.

Коробки с гуманитарной помощью были переданы в пункт сбора местного отделения партии «Единая Россия», откуда они будут направлены нуждающимся в освобожденных территориях.

«Эта гуманитарная помощь не только удовлетворяет их насущные потребности, но и служит символом нашей солидарности и поддержки. Благодарю всех, кто внес свой вклад и старается помочь. Вместе мы можем преодолеть любые трудности», — сказала член фракции «Единая Россия» Галина Ченцова.

В Балашихе функционируют два постоянных пункта приема гуманитарной помощи, расположенные в местных отделениях партии «Единая Россия» по адресам: улица Парковая, 7 и улица Октябрьская, 11 в микрорайоне Железнодорожный.

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