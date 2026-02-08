Сегодня 16:56 Школьникам Раменского округа рассказали о проекте для ветеранов СВО 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации Раменского м. о. Спецоперация

Школы

Военные

Раменское

Патриотическое мероприятие прошло в Гжельской школе в рамках проекта «Русские маяки». Его цель — помочь участникам специальной военной операции в адаптации и сохранении истории их подвигов.

Глава округа Эдуард Малышев отметил, что проект является нравственным ориентиром и помогает беречь наследие. По его словам, патриотизм начинается с любви к родному краю.

Руководитель Комитета семей воинов Отечества Московской области Марина Мигунова пояснила, что инициатива помогает бойцам вернуться в социум. Во время интервью они рассказывают о своих семьях и службе, создавая живую историю. Проект включает в себя три основных этапа: фотосессии, интервью и творческие концерты.

Руководитель местного Комитета семей воинов Отечества, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Анастасия Солодкова добавила, что важно, чтобы школьники знали истории ветеранов для сохранения памяти. В рамках проекта уже прошли концерты в Раменском округе и в Королеве. На школьном мероприятии выступила дочь участника специальной военной операции с позывным «Фанат», который родился и учился в Гжели.