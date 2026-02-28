Школьникам из Химок рассказали об истории Сил специальных операций

Участниками встречи стали школьники, их родители и педагоги. Среди почетных гостей были председатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский и муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Сергей Малиновский пояснил, что дата 27 февраля выбрана не случайно: именно в этот день в 2014 году бойцы подразделения обеспечили безопасность жителей Крыма и возможность провести референдум. Тогда их назвали вежливыми людьми, и это имя закрепилось в народной памяти.

После беседы участники отправились на экскурсию в Музей Боевой славы и местного краеведения имени Владимира Тюкова. В экспозиции представлены не только документы времен Великой Отечественной войны, но и артефакты, связанные с современной историей.

Руслан Шаипов подчеркнул, что здесь собраны уникальные вещи, которые трогают за живое. По его словам, если после такой экскурсии хотя бы несколько учеников заинтересуются историей своей страны и захотят узнать больше, значит, мероприятие прошло не зря.

Встреча стала частью системной работы по сохранению исторической памяти. По словам муниципального депутата Алексея Федорова, диалог о событиях прошлого помогает удерживать связь поколений: старшие передают знания, младшие учатся понимать наследие страны через судьбы людей.