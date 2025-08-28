Школьникам Донбасса передадут канцелярские принадлежности из Солнечногорска

В ближайшие дни в школы Луганска и Донецка из Солнечногорска направят рюкзаки, пеналы, тетради, ручки, цветную бумагу и другие необходимые канцелярские принадлежности. Посылку собрали образовательные учреждения округа вместе с местной Ассоциацией ветеранов СВО.

В сборе приняли участие и педагоги, и родители, и сами ученики в рамках акции «Собери ребенка в школу». Подобные акции в Солнечногорске проходят регулярно.

Директор лицея № 1 имени Александра Блока Ольга Смирнова подчеркнула, что жители округа все активно участвуют в сборе гумпомощи, считая это своим святым долгом.

«И мы обязаны это воспитать в наших учениках. <...> Все, от маленьких самых младших учеников до родителей, всегда готовы помочь своей Родине, народу, конечно же, бойцам СВО и всем ребятишкам освобожденных территорий», — сказала она.

Гуманитарную помощь для школьников привезут в Луганск и Донецк к началу учебного года.