Школьник из ДНР приехал на экскурсию в Реутов

Воспитанник Дворца детского и юношеского творчества Марк Реутов из Донецка приехал познакомиться с городом, название которого созвучно с его фамилией. Необычного гостя принимали в Музейно-выставочном центре.

Депутат Реутовского горсовета Сергей Арбузов рассказал, что познакомился с Марком два года назад. Во время очередной поездки в зону СВО он увидел ролик, где школьник читал стихотворение о Донецке. После этого депутат разыскал подростка, и 1 сентября Марку передали подарки от жителей Реутова.

Мальчик не только пишет стихи, но и занимается карате, а также дорабатывает проект шагоходного танка. Родители подарили сыну ко дню рождения поездку в Москву. И, конечно, он не мог не посетить Реутов, где для него предусмотрели обширную программу.

Заместитель главы города Оксана Зотова рассказала, что Марку показали Изобретариум, где молодежь успешно занимается разработкой новых технических проектов. Подросток также познакомился с уроженцем Реутова, профессиональным боксером и кикбоксером, Алексеем Папиным и получил от него ценные советы.

«Знал о Реутове мало, но теперь узнал побольше. Хороший город, чистый, красивый», — поделился впечатлениями Марк.