Школьник из Балашихи стал победителем областных соревнований по стрельбе

Кирилл Мартынов победил на Кубке Московской области по практической стрельбе из пневматического пистолета в категории «открытый класс». Турнир прошел в спортивном комплексе имени Донской в микрорайоне Дзержинского в Балашихе и собрал более 100 участников из семи регионов России.

Для молодого спортсмена эта победа стала дебютной на столь высоком уровне соревнований. Успешное выступление позволило Кириллу не только завоевать золотую медаль, но и войти в состав сборной Подмосковья. Соревнования включали серию из 10 упражнений, соответствующих программе чемпионата мира, что потребовало от участников высокого мастерства и концентрации.

Судьей турнира выступил руководитель Федерации практической стрельбы Московской области Борис Крейндлин. Он отметил высокий уровень подготовки стрелков и серьезный настрой спортсменов на победу.

Кубок Московской области по практической стрельбе проводится в Балашихе уже в третий раз. Мероприятие посвящено памяти Героя России Александра Потапова, погибшего во время проведения специальной военной операции. Эти соревнования стали важной традицией, объединяющей спортсменов региона и способствующей развитию практической стрельбы в Подмосковье.