Шины для внедорожника и рацию передадут из Ленинского округа в зону СВО

Депутат Московской областной думы, член фракции «Единой России» Владимир Жук провел встречу с супругой бойца специальной военной операции Ольгой Ремаренко. Он приобрел шины для внедорожника, используемого на фронте, которые женщина отвезет в зону боевых действий.

Ранее Ольга обратилась к депутату за помощью. Владимир Жук сразу же откликнулся на ее призыв.

«То, чем мы занимаемся, — это не просто работа, а искреннее стремление помочь. Поэтому мы регулярно общаемся с участниками боевых действий, с семьями. И всем, кому можем, в тех компетенциях, которые у нас есть, помогаем», — сказал депутат.

Супруг Ольги Ремаренко сейчас находится в госпитале, он проходит реабилитацию после полученного на передовой ранения. Несмотря на трудности, женщина продолжает помогать бойцам и регулярно отправляется в Белгородскую область, чтобы передать им гуманитарную помощь.

Кроме шин для внедорожника, Ольга доставит на фронт рацию для обеспечения оперативной связи в зоне боевых действий.