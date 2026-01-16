Шахматный турнир в память о погибших участниках СВО прошел в Домодедове

Соревнования по шахматам провели в школе № 9 12 января. Турнир объединил детей участников специальной военной операции и юных спортсменов округа.

Турнир посвятили памяти жителей Домодедова, погибших в зоне специальной военной операции. Его организовали представители Комитета семей воинов Отечества городского округа.

Соревнования прошли по швейцарской системе и включали семь туров. Такой формат позволил участникам продолжать игру независимо от результата отдельных партий. Всего в турнире приняли участие 40 шахматистов, для многих из которых это стало первым серьезным соревнованием.

Руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества Анжелика Манджиева отметила, что турнир стал формой поддержки семей погибших бойцов и способом сохранить память о подвиге земляков.

Член комитета Марина Сергеева подчеркнула, что шахматы помогают развивать стратегическое мышление и дают возможность участникам почувствовать важность осознанных решений.

Мероприятие стало не только спортивным событием, но и памятной акцией, объединившей школьников, семьи участников СВО и жителей округа.