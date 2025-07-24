Шахматный турнир в честь героев СВО прошел в Можайском округе

Почитатели шахматного искусства посвятили мероприятие героям специальной военной операции. Участников спортивного праздника приветствовали ветеран СВО Роман Гомыляев и социальный координатор государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова.

Спортсмены соревновались за награды в разных возрастных категориях. Самому юному участнику исполнилось всего четыре года, а самому старшему — 92.

Роман Гомыляев отметил, что за шахматной доской, как и в бою, очень важно уметь отделять ложные маневры от реальных угроз. «Особенно запомнился поединок с юным профессионалом своего дела. Такие ребята — доказательство того, что у России есть будущее», — поделился ветеран СВО.

Победителей турнира наградили специальными памятными кубками.