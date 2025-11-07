Шахматный турнир ко Дню народного единства прошел во Фрязине

Вместе с ними соревновались активисты «Молодой гвардии Единой России» и воспитанники детской спортивной школы «Фрязино» в возрасте от семи до 12 лет.

«Для них сегодня было очень волнительно играть с ветеранами специальной военной операции, ведь ребята знают, что они защищают нашу Родину, и получить такой игровой опыт для детей особенно ценно», — подчеркнул член фрязинского отделения партии «Единая Россия» Виталий Фомочкин.

Шахматные партии проходили на специальных электронных досках, и зрители в режиме реального времени могли следить за ходами игроков.

Отметим, что подобные турниры проводят для сплоченности жителей и патриотического воспитания подрастающего поколения через интеллектуальную игру.