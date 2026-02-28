Шахматный турнир для бойцов СВО прошел в Серпухове

В Дашковской школе состоялся очередной турнир «Шахматы для СВОих» с участием ветеранов спецоперации, их семей и юных шахматистов. Встреча прошла в клубе имени гроссмейстера Сергея Карякина 27 февраля.

Занятия на базе «Точки роста» проводит диакон Всеволод Помыткин. В турнире принял участие ветеран СВО Алексей Старовойтов, который поделился опытом с молодыми игроками. Главная цель проекта — поддержка, общение и социальная адаптация участников спецоперации.

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко отметил, что Серпухов исторически является шахматным округом: «Здесь любят эту игру, ценят интеллект и характер».

Подобные встречи уже стали доброй традицией. Проект решает две важные задачи: помогает поддерживать семьи участников СВО, возвращая их к мирной жизни, и развивает интеллектуальный спорт среди молодежи.