Шахматный турнир для бойцов СВО и их семей прошел в Жуковском

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Жуковский

25 февараля во Дворце культуры Жуковского состоялся блицтурнир «Шахматы для СВОих», организованный при поддержке Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Участниками стали военнослужащие, их родственники, представители ветеранских и общественных организаций, а также активисты шахматных клубов.

Перед началом состязания главный судья Дмитрий Вдовин напомнил правила и рассказал о различных тактиках игры. По итогам шахматных партий первое место занял Тимур Хаджимуратов, вторым стал Михаил Сапачев, третьим — Даниил Бережной.

«Важной задачей остается оказание поддержки участникам и ветеранам СВО и их семьям, формирование и развитие патриотизма в обществе, создание пространства для общения и взаимопомощи через шахматные игры, а также популяризация шахмат как средства развития интеллекта, тактики и стратегического мышления», — рассказали организаторы турнира.

Мероприятие приурочили ко Дню защитника Отечества.

