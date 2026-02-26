Шахматный турнир для бойцов СВО и их семей прошел в Жуковском

25 февараля во Дворце культуры Жуковского состоялся блицтурнир «Шахматы для СВОих», организованный при поддержке Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Участниками стали военнослужащие, их родственники, представители ветеранских и общественных организаций, а также активисты шахматных клубов.

Перед началом состязания главный судья Дмитрий Вдовин напомнил правила и рассказал о различных тактиках игры. По итогам шахматных партий первое место занял Тимур Хаджимуратов, вторым стал Михаил Сапачев, третьим — Даниил Бережной.

«Важной задачей остается оказание поддержки участникам и ветеранам СВО и их семьям, формирование и развитие патриотизма в обществе, создание пространства для общения и взаимопомощи через шахматные игры, а также популяризация шахмат как средства развития интеллекта, тактики и стратегического мышления», — рассказали организаторы турнира.

Мероприятие приурочили ко Дню защитника Отечества.