Шахматный клуб для ветеранов СВО и их семей открыли в Балашихе

В Ледовом дворце «Арена „Балашиха“ имени Ляпкина прошло первое занятие шахматного клуба в рамках проекта „Шахматы для СВОих“, созданного специально для ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Проект реализуется Федерацией шахмат Московской области при поддержке партии „Единая Россия“, областного министерства информации и молодежной политики, подмосковной Ассоциации ветеранов СВО и администрации городского округа Балашиха.

Занятия в клубе проходят под руководством опытного тренера Виктора Соломатина и координатора клуба в Балашихе Сергея Карякина.

«Сегодня мы познакомились с участниками, изучили историю шахмат и основы игры. Планируем провести первый турнир уже в конце ноября — к этому времени участники освоят базовые принципы и смогут проявить себя за шахматной доской», — рассказал Виктор Соломатин.

В проекте принимают участие как опытные игроки, так и новички. На первом занятии была проведена оценка уровня подготовки каждого участника. Как отмечают организаторы, вне зависимости от опыта каждый желающий сможет овладеть шахматными навыками и получить удовольствие от игры.

«Раньше я не занималась шахматами, но сейчас очень хочу научиться. Сегодня мне понравилось обыгрывать папу, занятие было интересным», — поделилась впечатлениями дочь участника СВО, Анастасия Полянина.

Тренировки проходят еженедельно на базе ледового дворца «Арена „Балашиха“ имени Ю. Е. Ляпкина. В дальнейшем участники проекта „Шахматы для СВОих“ смогут принять участие в уникальных турнирах, а дети — попасть в шахматные смены в „Артеке“ и „Орленке“. Лучшие игроки будут включены в состав федеральной команды „Защитники Отечества“.