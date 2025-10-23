Шахматный клуб для участников СВО и их семей открыли в Подольске

В Общественной приемной партии «Единая Россия» на улице Комсомольская, 46, торжественно открылся клуб «Шахматы для СВОих» под эгидой международного гроссмейстера Сергея Карякина. Теперь ветераны, бойцы СВО и члены их семей смогут бесплатно играть в шахматы, участвовать в турнирах, а также находить поддержку и общение.

В мероприятии принял участие заместитель главы муниципалитета Евгений Градсков, руководитель клуба президент Федерации шахмат городского округа Подольск Вениамин Сухарев, военнослужащие, родные и близкие защитников.

До конца текущего года планируется привлечь в клуб около 150 человек и найти новые площадки для игр и места сборов в разных районах округа. Это значимый проект для бойцов и их семей, место общения и психологической поддержки. Лучшие игроки смогут принимать участие в турнирах самого высокого уровня. Ребятам в качестве поощрения предложат путевки во Всероссийские центры «Артек, «Орленок» и «Смену».

Игроки могут посещать бесплатные очные занятия любого уровня, участвовать в онлайн-мероприятиях с известными шахматистами, а также мастер-классах Сергея Карякина. По итогам встреч интеллектуалы войдут в состав федеральной команды «Защитники Отечества», представляющей Московскую область на всероссийских соревнованиях.

С 2022 года в регионе ежегодно проводится Кубок Сергея Карякина. Это одно из крупнейших шахматных мероприятий Московской области, который в текущем сезоне объединил более тысячи участников.

Проект реализуется Федерацией шахмат Московской области при поддержке партии «Единая Россия», министерства информации и молодежной политики Московской области, Ассоциации ветеранов СВО и администрации округа.