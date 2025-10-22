Шахматный клуб для участников СВО и их семей открыли в Дубне

Дубна присоединилась к проекту «Шахматы для СВОих», который реализуется в Подмосковье под руководством чемпиона мира по рапиду и блицу, президента областной Федерации шахмат Сергей Карякин. В наукограде открыли клуб, где шахматами смогут бесплатно заниматься ветераны и участники спецоперации, а также члены их семей.

С шахматистами в клубе как очно, так и онлайн будут заниматься профессиональные тренеры и знаменитые гроссмейстеры. В течение года планируется провести более 100 мероприятий, охватывающих не менее 500 участников.

Заместитель главы городского округа Денис Карюхин рассказал, что в клубе бойцы СВО, которые возвращаются к мирной жизни, смогут не только сыграть в одну из самых интеллектуальных игр, но и просто пообщаться и зарядиться позитивом.

«Спорт в Дубне процветает, а наша шахматная школа известна не только на всю Россию, но и на весь мир. Отрадно, что такой красивый и интеллектуальный спорт теперь доступен нашим ветеранам СВО и членам их семей», — отметил глава Дубны Макксим Тихомиров. Он поблагодарил Сергея Карякина за столько важную инициативу.

Всего в Подмосковье открыли 15 клубов «Шахматы для СВОих», в том числе три — на базе госпиталей.