Шахматный клуб для участников СВО и членов их семей открыли в Домодедове

В Подмосковье открыли 12 шахматных клубов для семей участников СВО, в том числе один — на базе стадиона «Авангард» в Домодедове. Бойцы и их родные смогут бесплатно обучаться, играть и участвовать в турнирах.

Открытие шахматных клубов — часть программы по адаптации и реабилитации участников СВО.

«Инициатива клуба поможет в реабилитации наших ребят и даст возможность отвлечься, вернуться к мирным увлечениям», — сказал руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергей Рябов.

Клуб при школе Сергея Карякина работает по стандарту с использованием современного инвентаря и методической базы. Здесь преподают опытные наставники, а занятия доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«В Домодедове мы выстроили системную работу по поддержке наших бойцов и их семей. А теперь добавляется еще одно важное направление, которое помогает не только восстановиться, но и найти вдохновение и новые интересы», — отметила глава округа Евгения Хрусталева.

Участники шахматного клуба в Домодедове планируют участвовать во всероссийских соревнованиях и дистанционных мастер-классах с гроссмейстерами. Руководство стадиона «Авангард» готовит положение, в рамках которого составят регулярный календарь турниров.