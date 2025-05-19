Шахматист Сергей Карякин провел игру для участников СВО в Жуковском
Чемпион мира Сергей Карякин дал сеанс одновременной игры для участников специальной военной операции и юных шахматистов. Мероприятие прошло в рамках регионального шахматного турнира «Ход Победы».
Против гроссмейстера выступили 10 спортсменов. Сергей Карякин быстро переходил от доски к доске и, молниеносно оценив позицию, делал ход. Противники были предельно собраны и сконцентрированы.
«Особую значимость этому фестивалю предает то, что очень много участников специальной военной операции принимало участие. В конце я давал сеанс одновременной игры против лучших спортсменов. Было довольно интересно, поиграл как с бойцами, так и с детьми. Я думаю, что все получили удовольствие», — сказал Сергей Карякин.
Турниры всероссийской акции «Ход Победы» прошли практически во всех регионах страны. В Подмосковье за шахматные доски сели более 600 спортсменов: дети, молодежь, ветераны, семьи. Отборочные этапы проходили на площадках общественных приемных партии «Единая Россия».
В финале, который прошел в Жуковском, встретились 28 шахматистов. Победителем турнира стал Кирилл Герасимов из Электростали, на втором месте — Андрей Матвеев из Ступино, бронзовая награда — у спортсмена из Жуковского Кирилла Желонкина.
На мероприятии было подписано соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией ветеранов СВО Московской области и Федерацией шахмат Подмосковья. В регионе реализуется большой проект «Шахматы для СВОих». Его главная цель — привить военнослужащим интерес к этой игре, чтобы успешнее пройти реабилитацию.