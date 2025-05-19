Шахматист Сергей Карякин провел игру для участников СВО в Жуковском

Чемпион мира Сергей Карякин дал сеанс одновременной игры для участников специальной военной операции и юных шахматистов. Мероприятие прошло в рамках регионального шахматного турнира «Ход Победы».

Против гроссмейстера выступили 10 спортсменов. Сергей Карякин быстро переходил от доски к доске и, молниеносно оценив позицию, делал ход. Противники были предельно собраны и сконцентрированы.

«Особую значимость этому фестивалю предает то, что очень много участников специальной военной операции принимало участие. В конце я давал сеанс одновременной игры против лучших спортсменов. Было довольно интересно, поиграл как с бойцами, так и с детьми. Я думаю, что все получили удовольствие», — сказал Сергей Карякин.