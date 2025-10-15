Сестра бойца СВО из Рошаля вышла в полуфинал областного конкурса «Женщина-герой»

Брат Екатерины Елисеевой Евгений Смирнов погиб в зоне проведения специальной военной операции, когда вызвал огонь на себя и прикрыл боевых товарищей. Для нее этот подвиг стал примером мужества, и женщина бережно хранит память о своем брате. Недавно она приняла участие в областном конкурсе «Женщина-герой» и стала финалистом.

Супруг Екатерины служит в зоне СВО в штурмовом подразделении.

«Очень вдохновлена была стать частью сообщества сильных и целеустремленных женщин. Это крутая возможность рассказать свою историю и поддержать других. Если моя история хоть кого-то вдохновит на смелые шаги, значит, все было не зря», — поделилась Екатерина.

У другой конкурсантки — Натальи Зюзиной — сыновья, муж и зять тоже выбрали путь героев. Супруг находится в зоне СВО, а Наталья вместе с общественными активистами поддерживает защитников в тылу.

«Пять раз я лично ездила в зону боевых действий, чтобы вручить помощь в руки нашим ребятам, увидеть глаза тех, ради кого мы трудимся. Каждый раз, возвращаясь, я понимаю: тыл — это не просто место. Это сердце фронта», — говорит Наталия.

Из 136 участниц областного конкурса Наталия и Екатерина успешно прошли в полуфинал. Они представили творческие номера, а вскоре выступят в финале, который пройдет в Музее Победы на Поклонной горе.

Отметим, конкурс проводится в Московской области с целью поддержки и признания женщин, которые являются примером стойкости и доброты.