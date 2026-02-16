Серия шахматных турниров пройдет в Серебряных Прудах

В округе запущена уникальная серия мероприятий «Шахматы для СВОих». С 16 по 27 февраля жители и гости округа смогут принять участие в турнирах, мастер-классах и дружеских встречах, посвященных Дню защитника Отечества.

Проект призван объединить ветеранов специальной военной операции, действующих бойцов, их семьи и всех неравнодушных граждан вокруг интеллектуального спорта. Организаторы подчеркивают, что акция не ограничивается спортивным азартом. Одна из ключевых задач — психологическая реабилитация и поддержка тех, кто прошел через зону боевых действий. Шахматы выбраны неслучайно: это игра, требующая выдержки, стратегического мышления и хладнокровия.

В течение десяти дней в округе будут работать несколько площадок, предлагающих разнообразные форматы участия: мини-турниры, обучающие сессии и живое общение. Акция продлится до 27 февраля включительно.