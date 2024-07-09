Сериал про начало СВО сняли в Донбассе

В Донбассе прошли съемки сериала «Резервисты» про начало специальной военной операции на Украине. Лента расскажет о реальных историях, сообщили журналисты kp.ru .

По данным издания, сериал снимали в 2022 году прямо во время боевых действий. В нем задействовали не актеров, а настоящих российских военных — участников СВО.

Сюжет многосерийного фильма разворачивается вокруг троих мужчин, которым удалось пройти путь от мобилизованных до опытных бойцов. В сериале восемь серий по 40 минут.

«Единственное, о чем мы думали, приступая к съемкам — почтить память донецких мобилизованных. Мы показали людей, которые не умели воевать, но выполнили все поставленные задачи — взяли Мариуполь», — пояснил режиссер сериала Владимир Агранович.

Недавно в России представили документальный фильм «Контрактники. Сильные верой». Он рассказывает о буднях бойцов, вставших на защиту Родины, подписав договор с Минобороны.