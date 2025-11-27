Сергей Карякин обучит школьников из Раменского игре в шахматы

В округе развернулся социальный проект, инициированный российским гроссмейстером Сергеем Карякиным. Эта инициатива открывает возможности для ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и для их детей.

В рамках проекта дети смогут не только освоить игру в шахматы под руководством чемпиона мира, но и получить шанс на путевки во всероссийские детские центры «Артек» и «Орленок». Проект «Шахматы для СВОих» стартовал в округе и уже охватил 12 муниципалитетов Московской области.

«Шахматы помогают собраться, выстраивать мысли и планы. Для наших бойцов это не просто игра, а возвращение в привычный ритм, возможность почувствовать уверенность и интерес к жизни, найти отдушину и интеллектуальную нагрузку, которая так необходима после пережитых испытаний», — сообщил Сергей Карякин.

Особое внимание уделяется патриотическим и семейным соревнованиям. Лучшие игроки войдут в федеральную команду «Защитники Отечества», получая признание на всероссийском уровне.