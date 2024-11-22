Сенатор Джабаров назвал «Орешник» полной неожиданностью для Запада

Запад не ожидал со стороны России удара ракетной системой средней дальности «Орешник». Такое мнение выразил в беседе с сайтом телеканала «Звезда» первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По его словам, особой похвалы за эту разработку заслуживают и ученые, и военные, и конструкторы и контрразведка.
Сенатор также выразил надежду, что после удара «Орешником» и выступления Владимира Путина с предупреждением об ответных зеркальных мерах западные политики одумаются и перестануть еще больше обострять существующий конфликт.
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