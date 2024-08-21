Сенат США счел контакты с Россией маловероятными, но полезными

РИА «Новости»: в сенате США контакты с Россией назвали маловероятными

В сенате Соединенных Штатов сочли маловероятными контакты с Россией по украинскому вопросу. При этом наличие диалога полезнее его отсутствия, заявил РИА «Новости» источник в верхней палате конгресса.

На полях общенационального съезда демократов в Чикаго собеседнику агентства задали вопрос о том, как он оценивает перспективу контактов с Россией.

«Не в ближайшем будущем», — ответил он.

При этом источник выразил уверенность, что любое взаимодействие между двумя государствами «гораздо полезнее, чем его полное отсутствие».

В конце июля шеф Пентагона Ллойд Остин получил от главы Министерства обороны России Андрея Белоусова серьезное предостережение о риске неуправляемой эскалации из-за действий США и Украины.