Семью участника СВО поздравили с рождением первенца в Коломне

В семье Гельмута и Алены — большая радость: у них родился первенец, которого назвали Александром. Появление нового человека — это всегда чудо и счастье.

А для семей ветеранов специальной военной операции такое событие становится еще и символом надежды, мира и светлого будущего.

«Наши поздравления молодым родителям на выписке 7 мая передали социальные координаторы коломенского филиала государственного фонда „Защитники Отечества“ Дарья Бабаева и Наталья Илясова. Они держат с семьей постоянную связь: бойцу помогли с оформлением всех выплат и льгот, в настоящее время поданы документы на адаптацию жилья и получение адаптивной одежды», — сказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Поддержка ветеранов и семей военнослужащих СВО была и остается приоритетом для государства. Глава Коломны уверен, что маленький Саша вырастет настоящим патриотом, который будет гордиться своим папой и продолжит славные семейные традиции служения Отечеству.