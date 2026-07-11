Семью участника СВО поздравили с Днем семьи, любви и верности в Серпухове

В Серпухове состоялась встреча с защитником, который с 2023 года выполняет боевые задачи в Луганской области. Вместе с семьей он принял поздравления с Днем семьи, любви и верности и получил слова поддержки от жителей округа.

На встречу военнослужащий пришел вместе с супругой, десятилетним сыном и тещей. Гостями мероприятия стали депутат окружного Совета Надежда Еремина, руководитель общественной приемной Вадим Моторин, вожатые Дворца молодежи «Дружба» и руководитель Центра Лидия Халачева.

Во время встречи защитник рассказал о своей службе и отметил важность поддержки, которую бойцы получают от жителей в тылу. По традиции он оставил подпись на флаге Серпухова и получил памятные шевроны.

Кроме того, военнослужащему передали гуманитарную помощь: маскировочные сети, спальный мешок, костюмы «Леший» и коробку со сладостями, которую подготовили вожатые.

В мероприятии также принял участие настоятель Бутурлинской церкви отец Михаил. Он обратился к присутствующим с теплыми словами, освятил гуманитарный груз и благословил защитника.