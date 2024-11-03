Семью участника СВО из Красногорска поздравили с рождением дочери

Весь город встречает малышку, которая появилась на свет в Красногорском роддоме. Дочь и жену военнослужащего специальной военной операции помимо родственников пришли поздравить сотрудники администрации муниципалитета.

«Поздравляем вас с рождением первенца, с замечательной доченькой, уверены, что вы будете замечательной мамой. Мы вам поможем, все для вас будем доставать, помогать. Самое главное — это здоровье, и скорее, конечно, чтобы папочка вернулся!» — сказала заместитель начальника управления по социальным вопросам администрации городского округа Красногорск Анастасия Муринец.

Счастливые мама и бабушка выразили благодарность городу за заботу. Отец новорожденной ушел на фронт и приехать пока не смог.

«К сожалению, папа не смог пока приехать и встретить дочку. Мы очень надеемся, что дадут отпуск и папа обязательно приедет к ним. Мы все очень ждем, надеемся, что скоро наступит мир, что скоро будет у нас все хорошо», — сказала мама участника специальной военной операции Оксана Тарасевич.