Семью участника СВО из Балашихи поздравили с Днем семьи, любви и верности

В День семьи, любви и верности председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов навестил семью военнослужащего, чтобы поздравить многодетную мать Анастасию Андреевну. Она одна воспитывает четверых детей, пока ее супруг выполняет боевые задачи в зоне СВО.

Этот визит стал символом поддержки, которую Балашиха оказывает семьям военнослужащих, оказавшимся в сложных обстоятельствах.

«Анастасия Андреевна — воплощение силы и преданности. Ее стойкость и забота о детях — пример настоящих семейных ценностей. Такие семьи — гордость нашего округа, и мы стремимся окружить их вниманием и заботой, пока их близкие защищают страну», — отметил Геннадий Попов.

Социальная политика округа направлена на укрепление семейных уз и создание условий для благополучия жителей, подчеркивая важность заботы о тех, кто ждет своих героев дома.