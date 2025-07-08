Семью бойца СВО в Балашихе поздравили с Днем семьи, любви и верности

В День семьи, любви и верности активисты «Молодой гвардии» городского округа Балашиха подарили тепло и поддержку семье мобилизованного защитника Отечества. Супруге и детям военнослужащего вручили памятные подарки, напомнив, что они не одиноки в это непростое время.

Эта душевная акция стала ярким примером единства и неравнодушия молодежи Балашихи.

«Для нас семья — это главная ценность, источник силы и надежды. Особенно важно поддержать тех, чьи близкие сейчас на передовой, защищают наше будущее. Мы хотим, чтобы семьи военнослужащих чувствовали нашу заботу и знали: мы ждем их героев домой», — поделился руководитель балашихинской «Молодой гвардии» Алексей Егоров.

Поддержка семей участников специальной военной операции — важная часть работы активистов, которые своим трудом и заботой укрепляют связь между поколениями и помогают городу оставаться местом, где ценят каждого.