Семьям участников СВО в Ленинском округе передали куличи к Пасхе

В Ленинском городском округе перед Пасхой передали 800 куличей семьям участников СВО. Еще более 500 человек получили праздничную выпечку в рамках отдельной благотворительной инициативы.

В Ленинском округе реализовали акцию поддержки семей военнослужащих и ветеранов. Инициатива прошла при участии Ассоциации ветеранов СВО, фонда «Защитники Отечества» и Единого центра поддержки участников СВО и их семей.

Куличи адресно передают ветеранам, семьям действующих военнослужащих, родственникам погибших, а также семьям без вести пропавших. Списки получателей сформированы заранее, выдача проходит через территориальные отделы.

Руководитель Единого центра поддержки Елена Перепелица отметила значимость такой помощи.

«Важно, чтобы семьи чувствовали поддержку и понимали, что о них помнят. В преддверии Пасхи это особенно важно, потому что праздник связан с теплом и единением», — сказала она.

Дополнительно куличи получили более 500 жителей округа. Среди них представители местной организации Всероссийского общества инвалидов, Совета ветеранов и участники программы «Активное долголетие». Акция направлена на создание праздничной атмосферы и поддержку тех, кому это необходимо.